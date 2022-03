Serie A - 3e journée : La Juventus Turin a limité la casse

La Vieille Dame, menée tout le match, a arraché le nul face au Chievo Vérone (1-1). L'AS Rome a dominé Frosinone (2-0).

La Juventus Turin a péniblement marqué son premier point de la saison samedi face au Chievo Vérone (1-1) lors de la 3e journée de Serie A mais les champions sont toujours très loin du compte. La Juventus est passée très près d'une catastrophe encore bien plus grave. Il a fallu aux Turinois attendre la 83e minute et un penalty de Paulo Dybala après une faute de Bostjan Cesar sur Juan Guillermo Cuadrado pour égaliser face au Chievo, désormais co-leader. Comme contre l'Udinese lors de la 1e journée, les coéquipiers de Gianluigi Buffon ont eu quantité d'occasions mais n'ont pas réussi à trouver la faille autrement que sur penalty. Les Véronais ont eux marqué sur leur première attaque, par Perparim Hetemaj (5e). Paul Pogba, auteur d'un début de saison très moyen, avait été laissé sur le banc au coup d'envoi. Son équipe a été un peu meilleure avec lui en deuxième période mais le bilan reste très insuffisant.

Pour l'AS Rome, avec sept points en trois matches, le bilan du début de saison est en revanche très positif, même si l'impression samedi n'a pas été la même que lors du beau succès décroché face à la Juventus Turin il y a 15 jours. Le premier but romain a été inscrit à la 44e minute par l'Espagnol Iago Falque, qui marquait son premier but sous le maillot giallorosso en reprenant un ballon qui traînait dans la surface. En dehors d'une frappe sur la barre d'Alessandro Florenzi en fin de match, les Romains n'ont pas proposé grand-chose de plus jusqu'au but en contre de Juan Manuel Iturbe dans le temps additionnel et ont parfois même été vraiment gênés par Frosinone.