Corée du Sud: La K-pop à la rescousse de la fête mondiale des scouts

Des dizaines de milliers de scouts ont dansé, chanté et agité des bâtons lumineux lors d’un festival de K-pop vendredi à Séoul, ultime tentative de la Corée du Sud pour sauver le rassemblement mondial du scoutisme marqué par des problèmes en cascade et une organisation désastreuse. Quelque 255 scouts luxembourgeois ont participé aux événements, avant d'être évacué avec le reste des 40 000 scouts.

Un bus transportant des scouts suisses a en outre été accidenté. D’autres participants ont eux été piqués par des insectes, et environ 70 ont contracté le Covid-19. Enfin, les médias locaux ont fait état d’un mauvais drainage de douches et de toilettes rudimentaires.

Cérémonie de clôture

Les scouts ont été dispersés à travers le pays et envoyés dans des tournées culturelles sponsorisées par le gouvernement, avant d’être tous réunis une dernière fois vendredi pour un concert «K-pop Superlive» – avec en tête d’affiche les NewJeans et The Boyz. «Les derniers jours n’ont pas été faciles», a reconnu Ahmad Alhendawi, secrétaire général de l’Organisation mondiale du mouvement scout, lors de la cérémonie de clôture officielle de l’événement.

Le Premier ministre Han Duck-soo a dit aux scouts espérer que «les expériences culturelles que vous avez vécues à travers différentes parties de la Corée… resteront de beaux souvenirs gravés dans vos mémoires». Les groupes de K-pop, dont HolyBang, The Boyz, ATBO et The New Six, se sont ensuite produits sur scène devant un public de scouts, pour la plupart des adolescents, enthousiastes.