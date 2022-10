Phénomène: La K-pop fait vibrer les jeunes, même au Luxembourg!

Le phénomène K-pop a fait bouger une vingtaine d'adolescentes, samedi, au Art et Sport Dancestudio, rue de Hollerich dans la capitale. Ce genre musical fait sensation à travers le monde et le Luxembourg n'échappe pas à la tendance, confirme Tyrone, le professeur, qui a importé les cours de l'école allemande Hopspot.

Ces cours consistent à reproduire les chorégraphies des groupes coréens en vogue. Et c'est un pari réussi pour trois copines venues ensemble, Kiana, Naira et Jenny, âgées de 14 ans pour la première et 13 ans pour les deux autres. «On est complètement passionnées par ce genre musical, qu'on écoute depuis bientôt quatre ans, on adore ça», confie Kiana. Danseuse classique depuis toute petite, Alex, 15 ans, a changé radicalement de style pour s'inscrire au cours de Tyrone. «Cela faisait deux ans que je cherchais un cours comme celui-là au Luxembourg, avant de tomber sur l'annonce sur TikTok. Je me suis directement inscrite».