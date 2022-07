Tennis/Wimbledon : La Kazakhe Rybakina remporte son premier titre majeur

La Kazakhe d'origine russe Elena Rybakina, 23e mondiale, a remporté samedi à Wimbledon son premier titre du Grand Chelem en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur (2e) 3-6, 6-2, 6-2.

La Kazakhe d'origine russe Elena Rybakina, 23e mondiale, a remporté samedi à Wimbledon son premier titre du Grand Chelem en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur (2e) 3-6, 6-2, 6-2. «J'étais super nerveuse avant le match, pendant et je suis très contente que ce soit fini. Je n'ai jamais rien ressenti de tel», a commenté Rybakina sans parvenir à exposer sa joie tout intérieure. «Pour dire la vérité, je ne pensais pas atteindre la deuxième semaine d'un Grand Chelem à Wimbledon. Alors remporter le tournoi, c'est vraiment incroyable. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis heureuse», a-t-elle ajouté.

Agée de 23 ans, elle n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros 2021). Née à Moscou, elle apporte au Kazakhstan, dont elle a pris la nationalité en 2018, son premier titre majeur, hommes et femmes confondus. Le président de la Fédération khazake était d'ailleurs dans les tribunes et a été le premier à la féliciter lorsqu'elle a escaladé ces tribunes pour rejoindre ses proches, dont sa mère et sa soeur.