A ESCH-SUR-ALZETTE: La kermesse de Pâques bat son plein

Dix-sept manèges sont proposés place Victor-Hugo, et douze place des Remparts, depuis le 31 mars. Le King et le Ring Runner figurent parmi les nouveautés incontournables de cette année. Quant au Luna Park, il a été entièrement rénové, pour le plus grand plaisir de chacun. La kermesse est ouverte tous les jours, de 14 à 20 h (ou éventuellement 22 h).