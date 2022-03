Ski : La L.A.S.E.L. en force à Adelboden

La majorité des 140 compétiteurs qui s'élanceront vendredi sur les pistes de la station suisse pour les championnats du Luxembourg viennent de la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises.

Membre du comité L.A.S.E.L. et président de la commission technique de cette dernière; Tom Pundel est le coordinateur de ces championnats du Luxembourg en Suisse. Nicolas Martin

L'essentiel: Depuis quand la L.A.S.E.L. s'associe-t-elle à la fédération luxembourgeoise de ski pour organiser les championnats nationaux?

Tom Pundel: Depuis douze ans. Auparavant la L.A.S.E.L. avait son propre championnat. Cette association est très intéressante. Elle permet à la Fédération d'être aidée notamment d'un point de vue pratique dans l'organisation. Tandis que pour les coureurs de la L.A.S.E.L., c'est l'occasion de participer une fois dans l'année à une compétition de grande envergure. Ils sont issues de 20 écoles post-primaire de tout le Luxembourg. Tout ici est réglé comme une vrai compétition; jusqu'aux juges de portes...

Comment organise-t-on la délocalisation de 140 skieurs luxembourgeois, sans compter l'encadrement, au cœur des Alpes suisses?

La réservation des chambres de deux hotêls où nous sommes habitués à venir se fait l'été. Une circulaire est adressée aux élèves en novembre et les inscriptions sont closes en décembre. Qu total nous avons réservé plus d'une cinquantaine de chambres et deux bus.

Qui paie quoi?

Les participants apportent environ 235 euros chacun pour le logement et la nourriture du jeudi soir au dimanche. La L.A.S.E.L finance les bus et la Fédération s'occupe des courses. Elle paie la location des pistes et la mise en place de la compétition.

Pourquoi Adelboden?

Nous nous entendons très bien avec les responsables de la station de Tschechen, où ont lieu nos courses. Ils sont contents que l'on vienne car la semaine précédente, du fait de la Coupe du monde qui a lieu dans une station voisine, ils sont un peu désertés. La piste est exposée au nord ce qui permet de skier même si l'enneigement est faible, ce qui ne sera pas le cas cette année. C'est l'ancienne piste qui était utilisée pour la Coupe du monde au début des années 90. Pour la station de Tschechen cela représente 140 repas pendant deux jours et 140 forfaits de remontées mécaniques.

Les championnats de ski d'un pays qui n'a pas de montagne, c'est particulier. Quel est le profil des skieurs luxembourgeois?

Ce sont des jeunes qui ont eu la chance de voir leurs parents les emmener très tôt dans les stations de skis d'Europe. Certains ont aussi découvert le ski grâce aux stages qu'organisent beaucoup d'écoles au Luxembourg. Nous n'enseignons pas le ski lors des championnats nationaux. Tous savent déjà skier et passer entre les piquets ce qui est encore une autre affaire. Membres de la L.A.S.E.L., de la Fédération ou des deux comme certains; tous ont l'esprit de compétition et se prennent au jeu du classement. Ils sont toutefois séparés entre L.A.S.E.L., Fédération et en catégories d'âge.

La L.A.S.E.L. peut donc servir de vivier à la Fédération?

Oui; bien sûr. Le meilleur exemple est Catherine Elvinger qui est issue de la L.A.S.E.L. et a été sacrée championne du Luxembourg la saison dernière.

Recueilli par Nicolas Martin à Adelboden