La Legacy: un puissant diesel très «essence»

Subaru épouse un peu plus son temps avec la commercialisation d'un diesel original qui conserve la sportivité de ses blocs essence.

Et si, jusqu’alors, la palette des motorisations de Subaru était exempte de diesel, tout change maintenant avec l’apparition du premier «common rail» Subaru. Qui est aussi le premier diesel boxer du monde, le petit constructeur du groupe Fuji Heavy conservant donc aussi, dans la combustion gazole, les arguments qu’il développe depuis les années 60 pour ses moteurs à essence.

Ce nouveau propulseur entame sa carrière sur les deux modèles de catégorie moyenne supérieure de la marque, la Legacy - dans ses carrosseries sedan et break - et sa variante tout-terrain Outback.

ON APPRÉCIE -Boxer diesel brillant -Sportivité -Agrément de conduite -Boîte 5 bien étagée -Comportement sûr -Équipements

ON REGRETTE

-Amortissement perfectible

-Consommation vite importante «en tirant»

-Présentation intérieure honnête, sans plus

-Modèle plus tout jeune