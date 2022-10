Le 9 octobre : La légende continue avec Deep Purple en concert à l'Atelier

Concours

Deep Purple parcourt l'étendue du hard rock avec l'important catalogue musical du groupe pour satisfaire leurs fans de toujours et les nouveaux auditeurs dans le monde entier. Les années 70 ont vu Deep Purple être catapulté au rang de groupe de rock mythique, avec leurs Graals In Rock (1970), Machine Head (1972) et Made In Japan (1973) générant à la fois d'énormes recettes grâce à leurs concerts et les ventes d'albums. Aujourd'hui, la discographie du groupe peut être considérée comme l'un des plus beau hommage à la musique rock et Deep Purple reste l'un des groupes de rock les plus mythiques qui aient jamais existé.