Concert: La légende Sting a revisité ses tubes

À l'image de sa basse, Gordon Matthew Thomas Sumner, de son vrai nom, est taillé dans du bon bois. Et les années semblent n'avoir que peu d'effet sur lui. Épaulé par ses musiciens et choristes, dont son fils Joe Sumner, l'affûté septuagénaire dans son tee-shirt moulant attaquait avec deux méga tubes intemporels, «Message in a Bottle» et «Englishman in New York». Sur ce dernier, la phrase «Be Yourself, No Matter What They Say» était reprise en chœur, tel un mantra.