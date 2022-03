Feu vert de Bruxelles : La Lettonie va entrer dans la zone euro

Le Premier ministre Valdis Dombrovskis s'est réjoui mercredi du feu vert de Bruxelles. Une perspective qui ne suscite pas l'enthousiasme de la population.

«La Lettonie est une économie petite, ouverte (...) l'adhésion à l'euro va stimuler les investissements», a-t-il déclaré devant la presse. «Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Estonie où les investissements ont doublé dans le secteur non financier», a-t-il dit. La Commission européenne a donné son feu vert mercredi à l'entrée de la Lettonie dans la zone euro à compter du 1er janvier 2014, estimant que le pays était prêt après avoir déployé les efforts nécessaires pour sortir de la crise qui l'avait frappé en 2008-2009.

«Je suis contre l'adhésion»

«Mes collègues estoniens disent tous qu'ils regrettent la couronne estonienne. C'était un important symbole de leur nation, tout comme le lat l'est pour nous, et ils disent également que les prix ont grimpé quand ils sont adopté l'euro, donc on s'attend à la même chose», dit Normunds Zvaigzne, un électricien de 43 ans.