Nouvelle ligne aérienne : La liaison Istanbul-Luxembourg inaugurée

LUXEMBOURG - Depuis ce mardi, il est possible de se rendre directement à Istanbul depuis le Findel. Turkish Airlines s'est officiellement installé au Luxembourg.

En un peu plus de 3 heures les passagers luxembourgeois pourront se rendre dans la plus grande ville de Turquie. AFP

Le premier vol direct Istanbul-Luxembourg a atterri ce mardi matin au Findel inaugurant ainsi la liaison Istanbul-Luxembourg. Le Grand-Duché devient la 234e destination de Turkish Airlines. Les vols allers et retours seront effectués 4 fois par semaine, les mardis, les mercredis, les vendredis et les dimanches. En un peu plus de 3 heures les passagers luxembourgeois pourront se rendre dans la plus grande ville de Turquie.

Pour cette première année, la compagnie aérienne turque espère 35 000 passagers sur la ligne. Dont 40% d'hommes d'affaires et 30% de résidents luxembourgeois. Pour ce qui est de cette dernière catégorie, Turkish Airlines espère que cette ligne sera «une porte ouverte vers l'Afrique». Faisant de l'aéroport d'Istanbul un point de transit vers d'autres destinations. Claude Wiseler (CSV), ministre du Développement durable et des Infrastructures, a pour sa part souligné ce mardi matin que «les vols étaient déjà pleins» et que la ligne serait un gros plus pour l'Horesca.

Lancement d'une connexion ferroviaire entre le Luxembourg et la Turquie, visite récente de la ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch, à Istanbul... Cette nouvelle ligne aérienne est un exemple de plus des liens entre les deux pays.

(FR/L'essentiel Online avec JF)