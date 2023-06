Télévision française: La Liégeoise Carol Zanin débarque sur Canal Plus

Après Tatiana Silva (TF1) et Daniela Prepeliuc (BFMTV), c'est au tour d'une autre présentatrice météo belge de tenter sa chance sur les plateaux de télé français: la Liégeoise Carol Zanin a en effet indiqué avoir été choisie par le groupe Canal Plus et elle officiera sur les chaînes C8, CNews et CStar à partir du 1er juillet. «C'est une formidable opportunité qui s'ouvre à moi, a-t-elle expliqué à nos confrères de La Meuse, «car la chaîne est nationale et réalise de très bons scores d'audience».

Carol Zanin a besoin de défis et ce n'est pas la première fois qu'elle décide de se challenger. Elle a été logopède (NDLR: orthophoniste) durant dix ans avant de décider de changer de voie, à 31 ans: «J'ai voulu changer totalement de secteur et comme j'avais toujours eu envie de faire de la télé, j'ai postulé à la RTBF», explique-t-elle. La météo, elle n'y connaît rien «mais, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu, j'ai lu beaucoup sur le sujet et maintenant je suis vraiment passionnée». En plus de la RTBF et de TV5Monde, elle officie sur les télévisions locales telles RTC-Liège.