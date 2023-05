Football: «La Liga a un problème avec le racisme»

«Penser à faire sortir un joueur pour cause de racisme, ça ne m’était jamais arrivé. Ce qui s’est passé aujourd’hui (NDLR: dimanche) nous est déjà arrivé, mais de cette manière, non. C’est inacceptable. La Liga espagnole a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinicius. Vinicius est la victime. Mais il y a un problème très grave», s’est lancé l’entraîneur italien en conférence de presse.