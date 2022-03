Procréation : La limace de mer et son pénis jetable

Le mollusque pousse l'originalité jusqu'à se séparer de sa verge après avoir copulé. Pour mieux s'en faire pousser un nouveau et recommencer de plus belle.

«Aucun autre animal n'est connu pour copuler à plusieurs reprises à l'aide de tels pénis jetables», écrivent des chercheurs japonais, dans une étude consacrée à l'étrange vie sexuelle de la Chromodoris reticulata. Le mollusque rouge et blanc n'a pas besoin de plus de 24 heures entre deux accouplements pour dérouler un «pénis juvénile» comprimé à l'intérieur de son corps, et remplacer l'ancien appendice usagé, expliquent les biologistes dans la revue Biology Letters de l'Académie des sciences britannique.

Et la limace de mer peut rééditer cet exploit au moins trois fois d'affilée. Longue comme le pouce, Chromodoris reticulata est hermaphrodite, autrement dit elle est dotée à la fois d'organes sexuels mâle et femelle. Lorsque deux limaces se reproduisent, elles assurent simultanément les deux rôles: chacune donne son sperme et reçoit en retour celui de son partenaire, qu'elle stocke pour une insémination ultérieure. Les chercheurs ont observé la copulation de Chromodoris reticulata capturées en mer et placées en aquarium.