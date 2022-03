Grèce - UE : La liste des réformes reçue «dans les temps»

La liste des réformes promise à l'UE par la Grèce pour obtenir une extension de quatre mois du financement du pays, est arrivée à Bruxelles, a annoncé la Commission européenne mardi.

Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras ont fait parvenir la liste à Bruxelles. (AFP)

«La liste des réformes du gouvernement grec reçue dans les temps», a twitté le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas, qui n'a pas donné plus de détails ni précisé quand la liste avait été remise. La liste aurait dû être remise lundi à minuit après que les pays membres de la zone euro eurent décidé vendredi de prolonger de quatre mois le plan d'aide financière de la Grèce, sous conditions, notamment, qu'Athènes présente bien dans ces délais une liste de réformes devant être approuvée par ses créanciers.

Lundi soir, cependant, une source gouvernementale a indiqué que la liste définitive des réformes serait envoyée mardi matin à Bruxelles, à temps pour que les ministres de Finances de l'Eurogroupe puissent en débattre mardi après-midi. La «troïka», la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI) devront se prononcer sur les mesures annoncées et décider si elles sont conformes aux engagements de la Grèce et de nature à satisfaire ses créanciers.