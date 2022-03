La liste des victimes birmanes ne cesse de s'allonger

Le bilan des victimes du cyclone Nargis qui a frappé la Birmanie s'est alourdi pour atteindre 34 273 morts et 27 836 personnes portées disparues a annoncé mardi la radio d'État.

Le nouveau bilan officiel fait état mardi de 34 273 morts et 27 836 personnes portées disparues. (afp)

Le précédent bilan officiel provisoire s'établissait lundi à 31 938 morts et 29 770 personnes disparues. Des diplomates occidentaux et des Nations unies parlent de plus de 100 000 tués.