La «liste noire» va être dévoilée

C’est une question de minutes. Le G20 s'est mis d'accord jeudi pour publier une liste des pays fiscalement non coopératifs, a annoncé le Premier ministre britannique Gordon Brown à l'issue des travaux.

«Nous sommes convenus de mettre un terme aux paradis fiscaux qui ne transfèrent pas les informations requises», a déclaré M. Brown. «Il faut en finir avec le secret bancaire du passé», a ajouté le chef du gouvernement britannique, hôte du sommet qui réunissait à Londres les principaux pays industrialisés et émergents.

Le G20, dans son communiqué final, a indiqué que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) allait publier dès jeudi la liste des paradis fiscaux qui ne sont pas en conformité avec les règles mondiales d'échange d'informations fiscales.

Déblocage pour le FMI et la Banque mondiale

D’autre part, les dirigeants mondiaux se sont mis d'accord jeudi pour octroyer mille milliards de dollars supplémentaires au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale (BM). Ces fonds seront constitués par de «l'argent nouveau» et par des droits de tirages spéciaux (DTS) du FMI, a-t-il précisé. Le Fonds va également pouvoir vendre de l'or pour financer son aide aux pays les plus pauvres.