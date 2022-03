En Turquie : La loi qui justifiait les putschs a été modifiée

Le Parlement turc a amendé dans la nuit de vendredi à samedi une disposition controversée du règlement intérieur des armées, maintes fois utilisée pour justifier des coups d'État militaires.

L'amendement, déposé par le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) au pouvoir, réécrit l'article 35 de la loi sur le fonctionnement de l'armée, promulgué après le coup d'État de 1960 et qui stipule que le devoir de l'armée est notamment de «préserver et de protéger la République de Turquie». Les militaires turcs ont mené deux coups d'État, en 1971 et 1980, se fondant sur cet article, faisant valoir que les autorités civiles ne parvenaient pas à assurer la défense des principes constitutionnels. La nouvelle version votée tard vendredi restreint le champ d'intervention des forces armées, précisant que leur rôle est de «défendre les citoyens turcs contre les menaces et les dangers venant de l'étranger», d'assurer une dissuasion efficace et de participer aux opérations à l'étranger approuvées par le Parlement.