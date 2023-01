La longue attente des Chinois du Luxembourg

Beilei et son mari Xun communiquent beaucoup avec leurs proches par Internet. L'essentiel

«Avec mon mari et mes enfants, nous ne sommes pas retournés en Chine depuis cinq ans. La plus jeune de mes enfants ne se souvient pas d’avoir rencontré ses grands-parents en Chine. Elle n’avait que 1 an à l’époque», relate la patronne du restaurant Aux Délices du Wok, à Rodange.

«Avant la pandémie, on essayait de retourner en Chine une fois par an, mais on n’avait pas toujours le temps. Pendant, cela n’aurait pas été possible, la quarantaine à l’entrée du pays était tellement longue qu’il aurait fallu fermer notre restaurant deux mois», poursuit-elle.

«Nous irons peut-être en été durant les vacances scolaires» Beilei, résidente chinoise

Une situation qui a pris fin dimanche. Les autorités chinoises autorisent à nouveau les Chinois à voyager à l’étranger et ont aboli les quarantaines obligatoires à l’arrivée. Pourtant, Beilei et Chunying, une de ses employées, restent attentistes. «Ni mes enfants adultes ni moi n’envisageons d’aller en Chine revoir nos amis en ce moment. La remontée des cas de Covid est trop importante», dit Chunying. «Nous irons peut-être en été durant les vacances scolaires. Mais seulement si la situation sanitaire s’améliore en Chine», renchérit Beilei.