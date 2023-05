La longue quête de Clancy Rugg enfin récompensée

Après neuf saisons au Luxembourg et trois finales de championnat perdues, Clancy Rugg a enfin remporté le dernier match de la saison samedi . Le natif du Vermont et ses coéquipiers d'Esch ont battu l'Amicale Steinsel (82-71) pour décrocher le deuxième titre de l'histoire du club. Le premier, en 2020, avait été décerné après une saison interrompue en mars par le Covid-19.

«Je sais ce que ça fait de perdre, mais ça m'a donné encore plus faim, exultait Rugg samedi après le triomphe. Enfin y arriver avec ce groupe de gars qui s'est battu si fort ces dernières années, c'est vraiment satisfaisant. Ils viennent s'entraîner tous les jours même s'ils sont fatigués après le travail. Je suis même plus heureux pour eux que pour moi, ils le méritent vraiment».

Avant les JPEE à Malte

Avec son équipe, il a réussi à rebondir dans la foulée de la finale perdue en Coupe contre Ettelbruck (79-65) pour écarter Walferdange, Dudelange et enfin Steinsel en play-offs. «Après la Coupe, on était vraiment déçus, se souvient-il. On s'est réunis et on s'est dit qu'on pouvait soit abandonner, soit se reprendre en championnat. Peut-être qu'il y a quelques années, on n'était pas assez fort mentalement pour rebondir».