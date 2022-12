«De 5 à 10 cm par endroits» : La Lorraine en vigilance orange «neige et verglas» mercredi

Météo France a étendu mardi son message d'alerte sur les risques liés à la neige et au verglas, plaçant 28 départements en vigilance orange pour la journée de mercredi dans une zone allant de la Bretagne à l'Alsace et incluant la région parisienne. Les quatre départements lorrains sont concernés: Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges. Des quantités de neige de 2 à 5 centimètres en moyenne sont attendues y compris en plaine, pouvant atteindre jusqu'à 10 cm par endroits, même si des «incertitudes» persistent.

«De 5 à 10 cm de neige par endroits»

Seize autres départements sont placés en vigilance jaune («soyez attentifs» en raison de phénomènes «occasionnellement et localement dangereux») pour la neige et le verglas, neuf pour les avalanches et sept pour le grand froid. Pour la journée de mardi, huit départements du nord-ouest et la Savoie ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas. «Le redoux est amorcé en Rhône-Alpes, il se généralisera cet après-midi», indique Météo France mardi en milieu de matinée.