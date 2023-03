Grèves dans les raffineries: La Lorraine épargnée par la pénurie de carburants

Dans trois départements de la région parisienne, plus du tiers des stations-services manquent ainsi mardi matin d'au moins un type de carburant (essence et/ou diesel) qu'elles proposaient le 1er mars: c'est le cas du Val-de-Marne (44,05%), de l'Essonne (38%) et des Yvelines (33,6%). À Paris même, un quart des stations sont dans cette situation (25,45%).

Le Grand Est est pour l'instant épargné: mardi, en Moselle, seules 0,8% des stations-services étant en pénurie d'au moins un carburant et 0,8% en pénurie totale. En Meurthe-et-Moselle, les chiffres n'étaient guère plus élevés (1,1%).

Près de 7% des stations à sec

À l'inverse, le Grand Ouest du pays reste toujours très touché: le département le plus affecté est désormais la Mayenne (50% des stations en manque d'au moins un carburant). D'autres départements de l'Ouest comptent 40% et plus de stations manquant d'au moins un carburant, comme en Loire-Atlantique (43%) en Île-et-Vilaine (45%), et dans le Maine-et-Loire (40%). Dans le Sud-Est, la Haute-Garonne (41%) et les Bouches-du-Rhône sont encore très touchés (39%).