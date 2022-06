Vigilance : La Lorraine placée en alerte aux orages

METZ – Tous les départements lorrains sont placés en vigilance orange aux orages ce jeudi. Une nouvelle salve d'orages violents étant attendue dans l'après-midi.

Assez rapidement en matinée, de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à l'Occitanie et l'Aquitaine, ainsi que sur le sud-est de PACA, les averses et les orages reprendront. L'après-midi du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté jusqu'à la Lorraine et l'Alsace, les orages seront fréquents et deviendront parfois violents, avec de fortes précipitations, des chutes de grêle, des rafales de vent.