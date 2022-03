Découverte : La Lune regorge d'eau dans son pôle nord

Un radar américain lancé à bord d'un vaisseau spatial indien a détecté des cratères remplis de glace sur le pôle nord de la Lune, a annoncé lundi la Nasa.

Le radar Mini-SAR de l'agence spatiale américaine a repéré plus de 40 petits cratères, d'une taille allant de 1,6 à 15 kilomètres, tous remplis de glace, a indique la Nasa dans un communiqué. "Bien que la quantité totale de glace dépende de son épaisseur dans chaque cratère, on estime qu'il pourrait y avoir au moins 600 millions de mètres cubes d'eau gelée", indique le communiqué.

La trouvaille du radar de la Nasa "montre que la Lune est une destination encore plus intéressante et captivante, sur les plans scientifique, exploratoire et opérationnel, que ce que les gens pensaient auparavant", a déclaré Paul Spudis, le chef de projet de l'expérience Mini-SAR au Lunar and Planetary Institute de Houston (Texas).