Sahel: La lutte contre les jihadistes bouleversée par les coups d’Etat

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est en passe de tomber sous la coupe d’un régime militaire qui pourrait bouleverser la lutte contre les groupes armés jihadistes au Sahel. Le président Mohamed Bazoum est toujours séquestré par les troupes du général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger, apparu vendredi à la télévision nationale comme le nouvel homme fort du pays.

Face à l’avancée des jihadistes, les juntes ont pris le pas sur des démocraties jugées inefficaces et corrompues par une partie des populations sahéliennes. Les militaires qui ont pris, de fait, le pouvoir au Niger, ont d’ores et déjà annoncé une nouvelle orientation stratégique. «L’approche sécuritaire actuelle n’a pas permis de sécuriser le pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens», a déclaré le général Tiani dans son premier discours, lu jeudi à la télévision nationale.

Souverainisme russophile

Le Niger et son président issu des urnes, principal allié des pays occidentaux au Sahel, faisaient jusqu’alors figure d’exception dans une bande sahélienne balayée par les violences des groupes armés et par une vague d’autoritarisme teinté de souverainisme russophile. La junte malienne s’est tournée vers les mercenaires de la société militaire privée russe Wagner pour lutter contre les groupes jihadistes, provoquant le départ des troupes françaises en 2022. Les autorités de Ouagadougou ont opté pour la mobilisation de citoyens armés, et demandé le retrait des forces spéciales françaises dans le pays.