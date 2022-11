Evénement au Glacis à Luxembourg : La Luxembourg Art Week sort le grand jeu dans un immense chapiteau

«Ce sera une édition plus internationale qu'en 2021», prévient la directrice Leslie de Canchy. «Nous allons accueillir 80 exposants, galeries ou collectifs d'artistes. Sur 5 000 m2, on présentera tout un échantillon du marché de l'art contemporain tel qu'il se présente à l'heure actuelle».

Avec un droit d'entrée fixé à 15 euros, et une entrée gratuite pour les enfants et les étudiants, la Luxembourg Art Week se présentera tout au long du week-end sur le haut du Glacis à Luxembourg-Ville. «On se trouve dans un grand chapiteau, une construction éphémère en plein centre de la capitale», souligne Leslie de Canchy. «Ce sera ouvert à partir de vendredi 11h, jusqu'à dimanche 18h».

Selon les organisateurs, trois choses ne sont pas à râter. «Premièrement notre café Adrien, un espace restauration», énumère Leslie de Canchy. «Nous avons imaginé cet espace avec l'artiste Adrien Vescovi. On pourra donc se restaurer au beau milieu de ses oeuvres. Ce sera très spectaculaire. En amont, pour accueillir le public, on propose également deux grandes sculptures. Une d'Aline Bouvy à l'entrée de la foire et une seconde de Stijn Ank au rond-point Robert Schuman».