Evènement à Luxembourg: La Luxembourg Fashion week met l’accent sur le recyclage

Derrière Milan et Paris, Dudelange se veut aussi être une ville de la mode. Le Hall Fondouq accueillera la 4e édition de la Luxembourg Fashion Week, du 1er au 9 octobre. Au programme, des petits défilés dans les magasins du centre-ville le samedi après-midi et le soir, la présentation de collections de nombreux designers qui mêlera des créations luxembourgeoises et internationales.