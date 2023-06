Luxembourg Pride Run: La «Luxembourg Pride Run», une nouvelle épreuve de course à pied inclusive!

Course

La Luxembourg Pride Run est une occasion unique de montrer son soutien à la communauté LGBTIQ+ et de participer à une course festive et inclusive. Tous les fonds récoltés grâce à cette course seront reversés à un projet visant à sensibiliser le monde sportif à l'intégration des personnes LGBTIQ+ par le biais d'ateliers, de formations ainsi que du matériel d’information destinés aux clubs sportifs et aux entraîneurs. La course est organisée par la Ville de Luxembourg et la banque ING en collaboration avec Rosa Lëtzebuerg, le CENTRE LGBTIQ+ Cigale et l’IMS.