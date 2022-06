Yesmin Ben Hammouda : La Luxembourgeoise combat «pour inspirer les femmes»

Après avoir hissé le drapeau du Grand-Duché sur le Kilimandjaro, l'influenceuse luxembourgeoise, Yesmin Ben Hammouda, s'est lancé un nouveau défi: la boxe.

Mannequin, diplômée de droit, coach de vie ou influenceuse, Yesmin Ben Hammouda a bien plus d'une corde à son arc. Et la jeune Luxembourgeoise passe également de nombreuses heures à la salle de sport. Son nouveau défi? La boxe. Samedi, la native du Grand-Duché est montée sur le ring pour son premier combat, organisé par la DJMC Boxing, fédération de boxe des Émirats Arabes Unis. À la clé, un nouveau challenge validé et une première victoire.

«Ce combat, je l'ai fait pour les femmes du monde entier, pour les motiver et les inspirer, leur donner du courage. Une femme peut être forte, et faire ce qu'elle veut, sans restrictions», conclut Yesmin, qui prévoit un nouveau combat, en octobre prochain, et d'aller plus haut que le Kilimandjaro.