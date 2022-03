Concours : La magie de Disney arrive au Galaxie d'Amnéville

Disney sur Glace présente «Tous Héros», une aventure inspirée des histoires de tes héros préférés Disney. Féerie garantie!

L’essentiel et Le Galaxie d'Amnéville t'offrent tes deux places pour le spectacle «Tous Héros» qui aura lieu le 9 mars. Rejoins l’intrépide Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur voyage épique et audacieux vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti. Voyage aux côtés d’Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume d’Arendelle.