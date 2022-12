Voyage en Scandinavie: La magie de l’hiver en Suède septentrionale

Dans le Grand-Nord, le froid fige lacs et rivières dans la glace et recouvre forêts et montagnes d’un manteau de neige immaculé.

Certaines nuits, le ciel s’illumine au-dessus du lac Torneträsk, à Abisko. Getty Images/iStockphoto

La Suède septentrionale se situe à plus de 600 kilomètres au nord de Stockholm, puis s’étend au-delà du cercle arctique. En hiver, cette région très peu urbanisée vit sous le règne d’un seul souverain: le froid. Une nature spectaculaire s’offre aux visiteurs de jour comme de nuit.

Viser haut

Le domaine skiable d’Åre s’étend sur 111 kilomètres de pistes. Getty Images/Johner RF

Åre était autrefois un village agricole. À partir de la mise en service en 1882 du Mittbanan, la ligne de chemin de fer reliant Sundsvall à Storlien, le tourisme s’y est développé et l’endroit est devenu le lieu de rendez-vous des amateurs de sports d’hiver. Un funiculaire datant de 1910 et de nombreuses remontées mécaniques permettent d’accéder au domaine skiable, qui est l’un des plus anciens de Suède.

Le voyage en train de nuit depuis Stockholm dure environ huit heures, mais il en vaut la peine: à cette latitude, la neige moelleuse promet des descentes inoubliables. Et au sommet du mont Åreskutan, on se régale de gaufres et autres délices préparés par Ludvig Tjärnström et Leslie Monroy, qui tiennent ici le plus haut café de Suède.

Paradis de la poudreuse

Riksgränsen est une station de ski réputée. Getty Images/Johner RF

Rattachée à la commune de Kiruna, Riksgränsen est peut-être la station de ski la plus connue de Suède. Tout a commencé en 1902, lorsque a été achevée la ligne ferroviaire visant à transporter le minerai de fer de Luleå à Narvik, en passant par Kiruna. Depuis la petite gare au cœur de la ville, les trains partent vers Narvik, en Norvège, ainsi que vers Stockholm.

Dans cette station située à plus de 500 mètres d’altitude, les étés sont frais et les hivers longs. Une solide couche de neige peut se former dès le début du mois d’octobre pour ne disparaître qu’en juin, et il n’est pas rare de profiter d’une poudreuse de deux mètres d’épaisseur. Autre avantage de Riksgränsen: si le mercure descend très bas dans l’est de la Laponie, c’est moins le cas à cet endroit en raison de la proximité de l’Atlantique, qui adoucit le climat.

Aurores boréales

Le mont Nuolja et le lac Torneträsk dans le cercle arctique. Getty Images

Les aurores boréales parent de somptueuses teintes le ciel du parc national d’Abisko, niché entre Kiruna et Narvik. Mais quelques facteurs doivent se conjuguer pour qu’elles fassent leur apparition: absence de nuages et de pollution lumineuse, obscurité et activité solaire. Si on accepte de courir le risque de revenir bredouille, une excursion dans ce parc national est fortement recommandée.

Et en plus d’observer ce phénomène naturel spectaculaire, il est possible de manger dans le restaurant de la station STF Aurora Sky, sur le mont Nuolja. Tout y est transporté de la même manière que les clients, à savoir par un télésiège long de deux kilomètres, montant jusqu’à 900 mètres d’altitude dans le silence le plus complet. Une fois là-bas, le feu crépite, la vue alentour est magnifique et la probabilité d’assister à une aurore boréale élevée lors d’une soirée inoubliable.

Le pays des Samis

Getty Images/Johner RF

À Idre, non loin de la frontière norvégienne, les amateurs de sports d’hiver pourront s’en donner à cœur joie. Entourée de réserves naturelles et de plusieurs domaines skiables, cette localité est la porte d’entrée des montagnes suédoises et le domaine skiable d’Idre Fjäll est connu comme ayant des conditionnements d’enneigement parmi les plus fiables d’Europe.