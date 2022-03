Voyage : La magie de l’Islande sublimée en hiver

Les paysages époustouflants de l'île septentrionale Reykjavik se font plus mystérieux à la lumière des aurores boréales.

Pour se réchauffer, on se plongera dans l’une des multiples sources d’eau chaude qui émaillent l’île. On arrosera un carré d’agneau d’une rasade de brennivín, un alcool de pommes de terre. Pour renouer avec une ambiance urbaine branchée, on rejoindra Reykjavik, avec ses maisons colorées auxquelles font concurrence de très beaux graffs. Et on fera le plein d’une musique onirique répondant en écho à la nature. Les Islandais sont très pointus sur leur son.