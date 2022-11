Contenu sponsorisé : La magie de Noël s’invite en magasin

Entre ambiance de fêtes, organisation de Secret Santa et opérations de charité, la magie de Noël s’impose dans votre esprit et dans vos magasins préférés. Ils n’attendent que vous pour ouvrir la saison des fêtes de fin d’année !

Les guirlandes fleurissent à tous les coins de rues, le temps se rafraîchit et vos collègues vous proposent d’organiser un «Secret Santa» avant de partir en vacances? Cette tradition anglo-saxonne, durant laquelle les membres d’un groupe s’offrent des cadeaux suite à un tirage au sort anonyme, est de plus en plus répandue à Noël au Luxembourg. Pas de doute, voici venu le temps des fêtes de fin d’année!

Au premier rang des rituels de cette période, vous ressentez peut-être l’envie de faire preuve de davantage de générosité que dans la vie de tous les jours. De nombreuses initiatives de charité sont organisées en fin d’année pour aider les plus démunis, telles que l’opération Shoe-Box, par exemple. Celle-ci consiste à récolter des boîtes de chaussures, que vous pouvez remplir d’aliments et boissons prêts à consommer, d’articles d’hygiène, d’une carte de vœux, d’une écharpe, de gants et d’un bonnet. Emballées comme des cadeaux de Noël, elles sont ensuite distribuées aux sans-abris et aux démunis.

Vient évidemment ensuite le moment de faire plaisir à vos proches. Les magasins seront prêts à vous faire vivre la magie de Noël et dégoter les petites pépites qui feront briller les yeux de votre famille et de vos amis. Chez Pronti, vous pourrez trouver toutes sortes de choses à glisser sous votre sapin.

La maroquinerie est une valeur sûre qui fera toujours son effet. Utile tout en étant joli, ce type de cadeau s’adaptera tant à une femme, un homme, qu’un enfant. Les déclinaisons sont infinies. Vous pouvez miser sur le sac crossover ou la pochette. Osez même offrir un cabas, pratique et tendance. Les sacs à dos sont un incontournable et les enfants seront toujours ravis de recevoir un nouveau cartable ou un sac de piscine à montrer à leurs amis à la rentrée ! Pronti propose de la maroquinerie Tom Tailor, XTI, Vans et beaucoup d’autres pour être à la pointe de la mode.

Pour affronter les frimas de l’hiver ou préparer la saison de sports d’hiver, la bonneterie est aussi toujours agréable à recevoir à Noël ! En plus de tenir chaud, elle est idéale pour compléter une tenue. Alors n’hésitez pas à investir dans une belle écharpe ou un foulard pour vos proches, sans oublier les gants ou les bonnets ! Côté marques, vous pouvez miser sur les intemporels Levi’s, NY ou Ellesse par exemple.