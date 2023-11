La magie des jeux a envoûté le public à l'approche des fêtes

1 / 13 2 500 personnes ont participé au Salon Game On. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Mia, 11 ans, assemble patiemment les pièces d'un puzzle, Sanja, 9 ans, explore les arcanes d'un jeu vidéo de découverte, Iason, 5 ans, peint délicatement une figurine. Il y en avait pour tous les goûts au Salon Game On, ce week-end, aux Rotondes.

«Notre objectif est de montrer toutes les facettes du jeu, de mettre sur un plan d'égalité jeux vidéo et jeux de société, et de pousser les amateurs des premiers vers les seconds, et vice-versa», relate Jean-Claude Pellin, organisateur. Les 90 stands à la fréquentation quasi équivalente témoignent de cette dualité de façade.

«Ce qui est génial, souligne Élodie, venue de Belgique, c'est qu'il y a la possibilité d'essayer les jeux sur place». Un avantage dont a généreusement profité René, de Dudelange, grand amateur de jeux de société et habitué de l'événement. «On a plus de 150 jeux de société à la maison, mais on en découvre toujours de nouveaux au Game On. Là, j'en ai acheté deux, par exemple».

L'attraction des jeux «à l'ancienne»

Et si les jeux vidéo ont la cote chez les plus jeunes parmi les quelque 2 500 visiteurs du week-end, les jeux «à l'ancienne» conservent leur pouvoir d'attraction. «Le but est de passer un bon moment en famille», clame Daniel, de Luxembourg, attardé à un stand de jeux de société traditionnels. «Ainsi, j'ai acquis un puzzle casse-tête».

«À l'approche des fêtes de fin d'année, le public a eu l'occasion de (re)découvrir la magie du jeu», conclut Jean-Claude Pellin.

