Mode: La maigreur des mannequins hommes fait polémique

«Le virage body positive concernera-t-il un jour la mode masculine?» Libération s’interroge dans son édition de mardi, premier jour de la Fashion Week de Paris. Celle-ci bat son plein jusqu’à dimanche: 48 défilés et des présentations tous azimuts dans les showrooms de la capitale. Vu les éphèbes embauchés par les maisons de prêt-à-porter pour présenter les collections automne-hiver 2023/2024, on peut répondre non à la question posée par le quotidien français.

Le journal cite, sous couvert d’anonymat, le casteur d’une grande agence de mannequins: «Chez les filles, il y a eu un petit changement, mais chez les hommes on ne peut même pas parler d’un bruissement. On ne constate aucune demande de créateurs pour d’autres mensurations». Paradoxalement, la maigreur des modèles n’est pas représentative de la silhouette standard du mâle occidental, qui n’a eu de cesse de grandir, mais surtout de grossir, depuis plus d’un siècle. En Europe, le L est la taille commerciale la plus courante.

À Milan, où la Fashion Week a eu lieu la semaine passée, on constate un positionnement analogue. Il n’y a guère que Dolce & Gabbana ou Versace pour exhiber quelques mecs musclés aux pectoraux saillants. Avouons-le, ce n’est pas non plus la norme. Ce n’est donc pas demain la veille qu’on reluquera des mannequins plus size dans les défilés. À moins qu’un styliste plus audacieux que ses confrères ne lance le mouvement. N’est-ce pas le pari réussi par Rihanna, avec sa marque de lingerie inclusive, Savage X Fenty?

Du XXS au XS

