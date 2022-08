Le Hezbollah menace Israël : «La main qui touchera à nos richesses sera coupée»

Il faut que «le pétrole, le gaz et l’eau du Liban restent à lui, et que personne ne soit autorisé à piller ses richesses», a affirmé mardi, Hassan Nasrallah, dans un discours télévisé à l’occasion de l’Achoura, importante commémoration religieuse chiite. «La main qui touchera à nos richesses sera coupée», a martelé le chef du Hezbollah libanais haussant le ton mardi contre Israël à propos des eaux contestées entre les deux pays en Méditerranée orientale. La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers dans ces eaux a attisé les contentieux frontaliers.

Le Liban et Israël, deux pays voisins officiellement toujours en état de guerre, mènent des négociations inédites par l’intermédiaire de Washington pour régler leur différend frontalier et lever les obstacles à la prospection d’hydrocarbures. Lancées en octobre 2020, les négociations sur les frontières maritimes ont porté initialement sur une zone de 860 km², conformément aux revendications libanaises enregistrées auprès de l’ONU en 2011. Mais le Liban a ensuite dit vouloir réclamer un droit supplémentaire sur 1430 km², qui comprend une partie du champ gazier de Karish. Pour Israël, ce champ se trouve dans sa zone économique exclusive (ZEE) reconnue par l’ONU.

Plusieurs mises en garde

Depuis, le Hezbollah, puissant mouvement armé qui domine la vie politique au Liban, a mis en garde à plusieurs reprises Israël contre toute activité dans le champ de Karish. Début juillet, l’armée israélienne a intercepté trois drones non armés envoyés par le Hezbollah vers Karish. Fin juillet, le Hezbollah a publié une courte vidéo montrant, selon lui, des images prises par un drone à deux dates différentes montrant plusieurs navires affrétés par Israël. Hassan Nasrallah avait en outre averti que si on empêchait le Liban d’extraire du pétrole et du gaz de ses eaux, «personne» ne pourrait en extraire ou en vendre.