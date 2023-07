Aux portes du Luxembourg: La mairie de Mont-Saint-Martin a été incendiée

La France a connu une quatrième nuit de violence , après la mort en début de semaine de Nahel, un jeune de 17 ans abattu par un policier alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. L'adolescent est d'ailleurs inhumé ce samedi . La violence a touché de nombreuses villes en France, des grandes, comme Paris et Marseille, mais aussi de plus petites.

«Le patrimoine de ceux qui ont peu ou n'ont rien»

Il affirme que les assaillants sont entrés dans la mairie en brisant les vitres et les systèmes d'ouverture. «Après avoir été saccagé, le bâtiment public a été ravagé par les flammes», ajoute le maire. Et il semble avoir subi d'importants dommages. «L'ampleur des dégâts n'est pas encore complètement évaluée mais le bâtiment est touché dans sa structure et inquiète fortement les élus comme la direction générale» de la commune de Meurthe-et-Moselle, explique Serge De Carli.