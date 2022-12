France/Grand Est : La mairie de Strasbourg a trois jours pour «évacuer» un campement de migrants

«L'inconscience», voire le «cynisme», de la mairie dénoncée

Installées dans des tentes depuis le printemps, avec une brève interruption pour laisser place aux feux d'artifice du 14 juillet, certaines des familles campant sur place doivent cohabiter avec des rats et faire face à des températures de plus en plus basses. «Pour l'instant, on n'a aucune garantie de mise à l'abri effective», a regretté Gabriel Cardoen, un militant antiraciste qui se rend presque tous les jours sur le campement pour apporter son aide. «Certaines des familles, dont les enfants sont scolarisés, risquent d'être expulsées», a-t-il encore déploré.