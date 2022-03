La Maison Blanche se dit "très préoccupée" par le niveau du prix du brut

Le niveau des prix du pétrole, qui avaient frôlé un peu plus tôt le niveau record des 110 dollars le baril, inquiète les dirigeants américains.

"Le prix du pétrole brut, et donc de l'essence, est très élevé et nous savons que cela affecte les consommateurs américains et certaines activités économiques. Nous sommes très préoccupés à ce propos", a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche Dana Perino à bord de l'avion présidentiel.