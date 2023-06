«La maison de jeunes me permet de m’évader après l’école»

«Large panel d’activités que nous faisons ici»

Avec une fréquentation quotidienne de 20 à 30 jeunes, la maison des jeunes de Gasperich, qui fête en grandes pompes ses 20 ans ce week-end, démontre que les jeunes adhèrent au projet. «C’est ce qui me permet de m’évader après l’école, de me libérer du stress et de me plonger dans plein de projets, tout en rigolant beaucoup. En plus, les éducateurs nous aident pour les devoirs», explique Clara, 15 ans. «Que les jeunes nous rejoignent avec confiance», poursuit-elle. «Ils verront le large panel d’activités que nous faisons ici», ajoute Erika.