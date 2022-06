En Belgique : La maison de Marc Dutroux va être démolie

Vingt-six ans après le début de l'affaire Dutroux, la sinistre maison où le pédophile séquestrait ses victimes a commencé à être rasée.

Pour toute la Belgique, c'est «la maison de l'horreur»: l'habitation de Marc Dutroux, au 128, avenue Philippeville, à Marcinelle, a commencé à être démolie, ce mardi matin, indiquent les médias belges. Tout le pays a découvert cette adresse, le 15 août 1996, alors que la police a arrêté le pédophile quelques heures plus tôt. Les enquêteurs sauvent Laetitia Delhez et Sabine Dardenne, séquestrées dans des caches aménagées dans la cave.

Julie Lejeune et Melissa Russo, 8 ans, enlevées 14 mois plus tôt, n'auront pas cette chance. Retenues prisonnières dans la maison de Marcinelle, elles sont mortes de faim et la police retrouvera leur corps enterré dans le jardin d'une autre maison du criminel, à Sars-la-Buissière (province de Hainaut).