En Belgique : La maison de Marc Dutroux va être rayée de la carte

La propriété dans laquelle le pédophile avait enterré les petites Julie et Mélissa en 1996 a commencé à être démolie lundi.

Plus de 26 ans après la découverte des corps de Julie et Mélissa au fond du jardin, la maison de Marc Dutroux à Sars-la-Buissière, au sud-ouest de Charleroi a commencé à être démolie lundi, indiquent nos confrères de Télésambre.

«C’est une très grande satisfaction de voir le chantier de la démolition de la maison débuter aujourd’hui. Cela met fin à un épisode triste et grave de la région», a confié le bourgmestre de la commune. «J’ai contacté les parents de Julie et Melissa la semaine dernière pour leur annoncer la nouvelle. Ensemble, nous allons après la démolition envisager un avenir pour le site».

Sans doute un mémorial, comme à Marcinelle où la maison du pédophile belge a été détruite il y a quelques mois . En attendant, le chantier est «surveillé 24h/24» ajoute le bourgmestre. «Des patrouilles de police sillonneront les abords de la maison (...) Et toute personne qui y pénétrera sera poursuivie par le parquet». Pour éviter toute curiosité malsaine durant la dizaine de jours que devrait durer la démolition.

Julie, huit ans et demi, et Mélissa, neuf ans, avaient disparu le 24 juin 1995 à Grâce-Hollogne alors qu'elles se promenaient. Séquestrées pendant des mois, elles auraient été tuées et enterrées au printemps suivant. Leurs corps n'ont été retrouvés que le 17 août 1996, quatre jours après l'arrestation de Marc Dutroux.