Après l'accident : La maison de Palmade perquisitionnée, un enfant toujours entre la vie et la mort

Une perquisition a eu lieu ce dimanche matin au domicile de Pierre Palmade, dans un village de Seine-et-Marne, rapporte Le Parisien. Selon le quotidien, des policiers, des gendarmes et un chien des stups ont fouillé la maison de l'humoriste, impliqué dans un grave accident de voiture vendredi.

Toujours d'après Le Parisien, les forces de l'ordre ont fait des allers-retours entre le domicile de Palmade et l'extérieur pendant plusieurs heures. Outre de la drogue, la police cherchait deux jeunes hommes qui auraient pris la fuite après l'accident. Elle ne les a pas trouvés dans l'ancienne ferme où habite Palmade, mais est repartie avec deux gros sacs au contenu pour l'heure inconnu.

Le pronostic vital de deux victimes engagé

Pierre Palmade avait perdu le contrôle de sa voiture vendredi soir, percutant deux autres véhicules. Il était alors sous l'emprise de la drogue. Et de nouvelles analyses ont permis aux enquêteurs de déterminer qu'il avait consommé de la cocaïne très peu de temps avant le drame. Un témoin a par ailleurs affirmé aux enquêteurs l'avoir vu consommer de la drogue dans l'après-midi même. Le test d'alcoolémie est lui négatif et il n'est pas possible de déterminer quand Palmade a pris les médicaments de substitution.