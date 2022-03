La Maison des Sciences Humaines sera «claire et fonctionnelle»

Un bâtiment immense mais compact, pensé dans un esprit de cohésion avec le reste d’«Uni Belval». C’est ce qui a plu au jury qui a attribué le projet à Tatiana Fabeck associé au bureau Abscis de Gand.

«Il fallait que ça se subordonne à ce qui existe». «C’est un espace efficace, très bien pensé, où l’on circule très facilement, sans risque de se perdre et où on a tenu à apporter un maximum de lumière naturelle». Deux cours intérieures et plusieurs plateformes qui distribuent bureaux et espaces de travail.