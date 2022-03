La maison grand-ducale est-elle sexiste?

Le Danemark a adopté ce dimanche par referendum une loi instaurant l'égalité entre les hommes et les femmes pour la succession au trône. Le Luxembourg reste l’un des derniers à ne pas l’autoriser.

L'amendement à la Constitution danoise a été adopté par 85,4% de oui contre 14,6% de non. Le oui a représenté 45,5% de tous les électeurs inscrits, dépassant le seuil minimum de 40% nécessaire à l'adoption du texte selon la Constitution, a annoncé l'Institut de la Statistique. En vertu de cette loi, le premier né de la famille royale, fille ou garçon, sera le premier dans l'ordre de succession, un privilège jusque là réservé aux mâles.

La Constitution stipulait jusqu'à présent que le trône, à la mort du roi, revînt à son fils ou à sa fille, mais qu'un fils cadet passait avant une fille aînée. «C'est un signal fort qui montre que nous voulons être une société où hommes et femmes ont les mêmes possibilités, que ce soit pour les gens ordinaires ou pour les princes et princesses» a déclaré le Premier ministre Lars Loekke Rasmussen dimanche.

Seuls reste le Luxembourg, la Grande-Bretagne et l’Espagne

Le Parlement danois avait déjà adopté cette loi, presqu'à l'unanimité en 2008, à l'exception de la Liste de l'Unité (extrême-gauche). Le gouvernement et les partis du Parlement danois avaient suggéré cet amendement en 2005 lors de la grossesse de la princesse Mary, épouse du prince héritier Frederik, pour mettre à égalité les femmes et les hommes dans la loi de succession et permettre aux femmes de monter sur le trône. Le premier enfant du couple était cependant un garçon, le prince Christian né le 15 octobre 2005.