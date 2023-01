Plan social : La maison mère Google supprime 12 000 postes

ChatGPT ferait de l'ombre à Google

Plusieurs médias américains ont en effet affirmé que le groupe informatique envisageait d’intégrer ChatGPT à son propre moteur de recherche, Bing. D’après le New York Times, des dirigeants de Google se sont même réunis à plusieurs reprises le mois dernier avec Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs du groupe et actuels membres du conseil d’administration, pour réfléchir à une stratégie.

La société a refusé de confirmer cette information. «Nous sommes depuis longtemps concentrés sur le développement et le déploiement de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne», a simplement commenté Lily Lin, une porte-parole. «Nous continuons de tester notre IA en interne pour nous assurer qu’elle soit utile et sûre».

Wall Street satisfaite

«Rythme insoutenable»

Et, au cours des semaines et des mois précédents, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Twitter ou encore Salesforce ont aussi décidé de se séparer de plusieurs milliers d’employés. Le secteur de la tech fait face à une période difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d’intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements.