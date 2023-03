Football: La malédiction des sept ans frappe encore Jürgen Klopp

Klopp a commencé à entraîner en 2001. Il a pris en main le FSV Mayence, qu’il a amené de la D2 allemande à l’Europe. Mais après sept ans, il a quitté les rives du Rhin sur une relégation inéluctable. Dans la foulée, il a signé au Borussia Dortmund et y a passé sept ans, égayant son CV de deux titres domestiques (2011 et 2012) et d’une finale de Champions League perdue en 2013. Il est parti sur un ultime exercice difficile (18e en janvier!), après sept saisons de règne.