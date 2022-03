La malédiction Kennedy perdure

Le sénateur américain Edward Kennedy, patriarche du clan du président assassiné, souffre d'une tumeur maligne au cerveau diagnostiquée trois jours après son hospitalisation d'urgence.

Le «lion du Sénat», âgé de 76 ans, sénateur du Massachusetts depuis 1963, devrait rester hospitalisé encore deux jours, selon les médecins, qui ont indiqué qu'il avait «bon moral et (était) plein d'énergie». Ils n'ont pas pour autant fourni de pronostic sur les suites de sa maladie.

Frère cadet de John Kennedy et de l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, assassinés respectivement en 1963 et 1968, Edward Kennedy, souvent surnommé Ted, regard bleu sous crinière blanche, est l'un des doyens du Sénat, où il est l'un des élus les plus productifs.