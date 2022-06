Judo : La maltraitance des jeunes judokas inquiète au Japon

Enfants forcés à perdre du poids, poussés à leurs limites aux entraînements ou subissant des châtiments corporels: des scandales à répétition de violences envers de jeunes pratiquants éclaboussent le judo au Japon, provoquant une crise des vocations dans son pays d'origine.

La situation est devenue si préoccupante que la Fédération japonaise de judo a annulé cette année son prestigieux tournoi national des 10-12 ans, expliquant que le «mental et le corps des enfants encore en développement» étaient trop mis à l'épreuve. Le problème n'est pas nouveau puisqu'il existe une association japonaise des victimes du judo qui recense 121 morts imputables à la pratique de ce sport en milieu scolaire entre 1983 et 2016, mais son ampleur interroge.

La violence pour endurcir

Le nombre de licenciés de judo au Japon a chuté de près de moitié depuis 2004, à environ 120 000 personnes, selon la fédération. Et le plongeon le plus spectaculaire concerne précisément les enfants. Des élèves du primaire ont été forcés à perdre du poids, parfois jusqu'à six kilos, afin qu'ils puissent concourir dans des catégories de poids inférieurs, ont rapporté des médias locaux.