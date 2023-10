La maman d'Emran reste «une femme triste pour toujours»

En novembre 2020, un an tout juste après la mort de son fils Emran au marché de Noël de Luxembourg-Ville, tué par la chute d'une sculpture de glace, elle avait confié à L'essentiel cette «douleur qui détruit simplement mon intérieur». Quatre ans après le drame du 24 novembre 2019, et alors que l'enquête est désormais bouclée, la peine d'Alisa reste insurmontable. Par protection plus que par pudeur, elle souhaite désormais que ses sentiments restent son «affaire privée», alors même que onze personnes ont été inculpées par un juge d'instruction dans cette affaire.